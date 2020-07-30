Москва, , 11:48 — REGNUM В настоящее время самочувствие заслуженной артистки России, актрисы московского Театра Луны Елены Кондулайнен стало лучше, ее анализы нормальные. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.

«Да, Елене стало лучше, позавчера ее перевели в палату», — рассказали в пресс-службе театра.

Также там уточнили, что проведенные актрисе УЗИ и ЭКГ сердца показали нормальные результаты и указали, что театр, коллеги и знакомые насколько возможно оказывают артистке помощь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актриса Елена Кондулайнен была доставлена в одну из больниц Москвы, после того как плохо себя почувствовала в ресторане.

Напомним, Кондулайнен является известной советской и российской актрисой театра и кино и известна по ролям в таких фильмах, как «Зверобой», «Побег» и др.