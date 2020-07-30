Москва, , 11:43 — REGNUM Хеджирование цен на нефть, ранее выдвинутое в качестве предложения для России, означает создание страховочного механизма, где в роли страховщиков будут выступать крупные банки. Об этом 30 июля заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на телеканале «Россия 24».

«Это обычное страхование. То есть государство обращается к группе банков и говорит: дорогие друзья, страховая сделка. Если цена нефти падает ниже определённого уровня, о котором мы с вами договариваемся, вы мне возмещаете потери от этого падения. Если цена на нефть выше, я вам плачу за страховку. Это как при обычном страховании», — заявил Делягин.

«Нефть моя — я делаю с ней, что хочу. Более того, это не государственная нефть. Нефть остаётся у владельцев. Есть частные компании, государственные компании — они добывают нефть, продают её как хотят. Государство говорит: если цена на нефть упадёт ниже определённого уровня, тогда это страховой случай, и я получаю страховую выплату для компенсации выпадающих доходов в бюджет. Если цена выше — тогда я просто плачу за страховку, и всё», — продолжил он.

По его словам, допущение столь значительных рисков колебания нефтяных цен оправдано — в частности, крупные спекуляции могут начаться на фоне кульминации предвыборной борьбы в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать идею хеджирования цен на нефть для России.

Аналогичный механизм используется в Мексике. Там закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.