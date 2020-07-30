Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Петербуржцы все позже вступают в брак — в последние годы наблюдается увеличение среднего возраста для заключения брачного союза, сообщила профессор СЗИУ РАНХиГС, эксперт по вопросам семьи и детства Альбина Бесчасная.

Марк Шагал. Русская свадьба. 1909

По ее словам, сегодня петербуржцы всё чаще задумываются о вступлении в брак после 30 лет. При этом количество союзов, заключаемых в более раннем возрасте, с 2011 года сократился вдвое.

«Сейчас семьи создают те, кто родился в 90-е годы, в период демографического спада. Этих молодых людей изначально мало, поэтому неудивительно, что коэффициент «брачности» снижается. К тому же культ успеха и личных достижений на общественном поприще вытесняют или откладывают из ближайших планов людей создание долгосрочных отношений. А окружающий комфорт и благополучие жизни не способствуют формированию у молодого поколения принятия роли взрослого, сопровождаемой самостоятельным решением проблем с принятием на себя груза ответственности, что является обязательным условием для заключения брачного союза», — считает Бесчасная.

В 2019 году в Петербурге было заключено только 49 380 браков, и это самый низкий показатель за последние 10 лет. При этом распалось 27 301 семей, что в свою очередь стало самый высокой цифрой за минувшее десятилетие.

Бесчасная добавила, что при этом среди молодежи достаточно распространены «гражданские» браки, которые отличаются от зарегистрированных степенью личной свободы и стабильностью отношений. По мнению профессора, такие союзы в условиях локальных этнических и социокультурных особенностей региона могут негативно отражаться на внутрисемейных отношениях и разрушать семьи изнутри.

«Затрагивая вопрос добрачных отношений, нельзя не сказать о том, что в современном мире, и в России в том числе, наблюдается формирование нового явления — сексуальная инертность, которая выражается в снижении сексуального интереса мужчин и женщин друг к другу. И как отмечают коллеги-социологи в сфере сексуальных отношений, отсутствие табуирования в близких отношениях с противоположным полом переводит их в разряд заурядной социальной практики наряду с веганством, здоровым образом жизни, спортом», — заключила эксперт.

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