Астрахань, , 11:42 — REGNUM 31 новый случая заражения коронавирусом подтверждён в Астраханской области за прошедшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб.

В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 остаётся на лечении 631 человек. Коэффициент распространения инфекции на 30 июля составляет 1,05.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4569 человек, 3598 человек с COVID-19 выздоровели, 47 пациентов скончались.