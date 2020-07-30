Самара, , 11:44 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности за распространение экстремистских материалов в Самаре. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка выявили в сети интернет факт размещения видеозаписи, которая судом была признана экстремистским материалом и была включена в перечень экстремистских материалов Министерства юстиции России.

Отмечается, что вскоре стражи порядка установили и личность подозреваемого в ее распространении. Им оказался 40-летний житель Самары. Он сознался, что сам разместил этот материал на личной странице в социальной сети. При этом он знал, что данная видеозапись является запрещенной.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате суд оштрафовал мужчину на две тысячи рублей.

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