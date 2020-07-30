Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 11:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет открыта новая поликлиника в городе Карачаевске. Её введут в строй в начале 2021 года. Медучреждение будет рассчитано на прием 350 пациентов в смену, сообщил глава республики Рашид Темрезов, побывавший на строительной площадке.

Он отметил, что проект трехэтажного здания поликлиники отвечает современным стандартам. Его площадь составляет более 7,1 тыс. кв. м. Медучреждение будет принимать жителей городского округа и Карачаевского района. В ней будут открыты детское и взрослое отделение, а также женская консультация.

«На данном этапе, когда идет отделка внутренних помещений, необходимо тесное сотрудничество строителей и самих медицинских работников, которые уже с начала следующего года будут принимать здесь пациентов», — написал на своей странице в Instagram Темрезов.