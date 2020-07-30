Махачкала, , 11:42 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:30 30 июля достигло 9223, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки, как и двумя днями ранее, в республике выявили 40 носителей инфекции.

Накануне в Дагестане выздоровели 63 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили уже 8174 человека, или более 88,6% заразившихся. Так называемых активных больных в регионе в настоящее время 604.

За прошедшие сутки в Дагестане также был зафиксирован 445-й случай смерти пациента с COVID-19. По этому показателю республика находится на четвертом месте среди субъектов РФ.