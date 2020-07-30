Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В лесном массиве Ломоносовского района Ленинградской области прохожий случайно обнаружил мешок с арсеналом оружия. Позже полицией был задержан предполагаемый владелец мешка, ранее неоднократно судимый местный житель. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Необычную находку в мешке мужчина обнаружил еще 12 июля в лесном массиве в районе деревне Сойкино, когда гулял с собакой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в мешке три автомата, револьвер, винтовку и патроны различного калибра, всего 35 штук.

В результате проведенного исследования правоохранительные органы установили, что оружие пригодно для стрельбы. После чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

А позже удалось задержать предполагаемого владельца арсенала, им оказался 44-летнего неработающий мужчина, имеющий за плечами не одну судимость.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются каналы и цели приобретения данного оружия», — уточнили в ведомстве.