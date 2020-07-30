Москва, , 11:37 — REGNUM Абсолютное большинство родителей (88%) в России не будут отправлять детей в оздоровительные лагеря летом 2020 года, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Только каждый десятый родитель намерен организовать летний отдых ребенка в лагере. Так, собираются отправить своих детей 6%, уже отправили 3% родителей.

Главная причина отказа от отправить ребенка в лагерь — риск заразиться коронавирусом (47%). Также среди причин — риск заразиться другими инфекционными заболеваниями (17%), качество работы воспитателей (12%) и возможные пищевые отравления (11%).

Опрос проведен 20 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) начал приём детей из других регионов с 17 июля.

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