Пермь, , 11:30 — REGNUM Служба судебных приставов Прикамья взыскала с пермяка более 100 тыс. рублей, которые он задолжал по штрафам Госавтоинспекции. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, мужчина имеет пермскую прописку, но живет в Москве.

Часто навещающий родственников в Прикамье мужчина подвергался административному наказанию 85 раз. Общая сумма задолженности составила более 100 тысяч рублей. Своевременно и добровольно штрафы не были оплачены, поэтому их общая сумма увеличилась на 85 тыс. рублей. Кроме того, судебный пристав вынес постановление об обременении транспортного средства должника.

Наложенный запрет на регистрационные действия вынудили пермяка погасить все штрафы. Мужчина решил продать свой транспорт и заключил договор, но его исполнению мешало наложенное обременение.

По данным УФССП по региону, за шесть месяцев 2020 года с должников-автовладельцев взыскано 100 млн рублей задолженности. По сравнению с прошлым годом количество правонарушителей, игнорирующих оплату штрафов ГИБДД, снизилось на 12%.