Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В воздухе Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружили превышение концентрации формальдегида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».

Превышение концентрации выявили в период с 17 по 27 июля 2020 года. Хуже всего ситуация была в период с 17 по 20 июля (2,7 ПДК). Позже концентрация несколько уменьшилась, до 1,6−2 ПДК.

Вещество занесено в список канцерогенных веществ. Формальдегид часто применяется при изготовлении пластмасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге зафиксировали запах гари в воздухе, возникший из-за пожаров на севере Свердловской области.

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