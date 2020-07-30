Казань, , 11:40 — REGNUM Из Галиевской мечети Казани 31 июля с 3:30 утра будет организована прямая трансляция Курбан-байрама, чтобы верующие смогли ощутить атмосферу праздника, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман РТ.

Праздничную проповедь проведет глава Духовного управления мусульман Татарии, муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Её будут транслировать местные телеканалы и официальный сайт ДУМ РТ. Далее в 3:45 муфтий обратится к умме с гает-вагазом. Коллективный гает-намаз верующих будет транслироваться в 4:15. Для тех, кто не сможет присоединиться к проповеди в столь ранний час, покажут повтор трансляции в 15:05. Кроме этого, в 9:00 запись гаета из Галеевской мечети покажут на федеральном телеканале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 31 июля 2020 года отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. Согласно указу главы РТ Рустама Минниханова этот день будет нерабочим. Пожилым татарстанцам рекомендовано в праздничный день отказаться от встреч. Для них все необходимое будет доставлено прямо на дом с помощью волонтеров по ранее отработанной схеме.

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