Владивосток, , 11:34 — REGNUM В Приморье до 14 августа включительно продлили ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Помимо запрета деятельности досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до пяти человек включительно), рекламных и иных аналогичных мероприятий с присутствием граждан, бань и саун, ночных клубов, кинотеатров, до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли.

Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье эпидобстановка по коронавирусу продолжает оставаться напряжённой. На протяжении нескольких дней в регионе выявляют более 100 носителей SARS-CoV-2.