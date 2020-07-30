Лондон, , 11:25 — REGNUM Посольство Индонезии в Лондоне поощряет инвесторов в Великобритании инвестировать в цифровую экономику Индонезии, сообщает Antara.

Об этом заявил заместитель министра по координации туризма и креативной экономики министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Одо Манухуту на онлайн-конференции по цифровой экономике в Индонезии.

По его словам, с ростом числа активных пользователей смартфонов, доступа к интернету, количество которых продолжает расти, ожидается, что цифровой рынок Индонезии станет крупнейшим в Юго-Восточной Азии.

Известно, что в Индонезии в настоящее время 175 млн активных пользователей интернета и 338 млн абонентов сотовой связи, а рынок цифровой экономики, согласно прогнозам, вырастет более чем на 300%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо призвал правительство инвестировать значительные средства в сектор здравоохранения.

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