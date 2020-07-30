Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM 134 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 30 июля. Новые случаи заражения подтверждены у жителей в 24 городах и районах региона, больше всего в областной столице, где выявили 37 новых носителей.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 134 и на утро 30 июля достигло 12 808. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 305. Коэффициент распространения инфекции — 1,09», — говорится в сообщении.

Подтверждена за минувшие сутки смерть ещё четырёх пациентов с COVID-19 — это 93-летняя женщина, 54-летний мужчина, 61-летняя женщина и 60-летний мужчина, все имели хронические заболевания. Всего жертвами COVID-19 в области стали 219 человек, выздоровели после коронавируса за весь период 10 285 пандемии. Лечение в стационарах продолжают 865 человек, 47 из них находятся в тяжёлом состоянии.