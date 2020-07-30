Саранск, , 11:21 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 июля выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4457 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

До настоящего момента полностью выздоровели 3389 жителей республики, таким образом, уже выздоровели после заражения коронавирусом более 76,03%. За последние сутки выписан 41 человек. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, новых летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 29 июля в стационарах республики лечение получал 641 человек как с подтверждённым заражением коронавирусом, так и с подозрением на COVID-19. 903 жителя Мордовии наблюдались медиками по месту жительства.