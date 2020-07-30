Чимкент, Казахстан, , 11:21 — REGNUM Аль-Фарабийский районный суд Чимкента приговорил блогера Бибарса Раимбекова к году лишения свободы в колони-поселении, сообщили 30 июля в пресс-службе суда.

Суд признал вину блогера в умышленном причинении жителю Чимкента телесных повреждений средней тяжести и в оскорблении представителя власти.

Судом установлено, что Раимбеков, известный как Руслан Жанпеисов, применил пистолет, заряженный перцовым аэрозолем. Злоумышленник выстрелил в лицо потерпевшего. В результате мужчина получил ожоги обоих глаз.

Кроме того, суд удовлетворил иск двух потерпевших о взыскании с Раимбекова 400 тыс. тенге ($958) и 150 тыс. тенге ($360) в качестве морального вреда здоровью.

Инцидент произошел 11 июня 2019 года. Раимбеков догнал на своем мотоцикле автомобиль потерпевшего и выстрелил из газового пистолета. Позднее он был арестован на 40 суток.