Уфа, , 11:22 — REGNUM Директора коммунальной организации обвиняют в растрате бюджетных денег в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в Кушнаренковском районе с 2014 г. по 2016 г. обвиняемый 40-летний директор МУП «Кушнаренковское жилищно-коммунальное хозяйство» фиктивно трудоустроил на должности слесарей двоих мужчин.

Следователи считают, что заработную плату и отпускные обвиняемый каждый месяц выдавал на руки фиктивно нанятым работникам. Помимо этого, он делал отчисления в страховые государственные внебюджетные фонды и пенсионный фонд.

Всего, таким образом, было растрачено из бюджета муниципального образования более 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам растраты в крупном размере и служебного подлога. На принадлежащий обвиняемому земельный участок с расположенным на нем зданием наложен арест.

Материалы уголовного дело будут направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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