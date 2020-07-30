Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии по состоянию на 30 июля носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5569 человек, за сутки положительные тесты получили еще 35 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4499 человек, за сутки — 27 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 41 человек.

Из числа новых инфицированных — 14 человек жители Казани. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек, двое несовершеннолетних.

На искусственной вентиляции легких находятся 40 человек, всего в стационарах на лечении остаются 495 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах начали проводить реабилитацию пациентов, справившихся с коронавирусом. Выздоровевшие проходят реабилитацию бесплатно, имея при себе направления из поликлиник с анализами и копиями результатов томографии легких и ПЦР-диагностики.

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