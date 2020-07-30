Владимир, , 11:12 — REGNUM За истекшие сутки 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено во Владимирской области. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили 30 июля в федеральном оперативном штабе.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе возросло до 5563. За сутки выписаны 15 пациентов, всего выздоровело 5152 человек.

Скончались четыре пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, всего с начала пандемии зарегистрировано 136 летальных исходов.