Красноярск, , 11:07 — REGNUM За сутки в Красноярском крае выявили 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 июля в краевом оперштабе.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 13 тысяч человек. 11 626 человек выздоровели (+73 за сутки).

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом, за весь период — 325.

За все время в крае проведено 608 100 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 12 859 человек.

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