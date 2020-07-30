Краснодар, , 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. Среди новых пациентов — сразу восемь детей в возрасте от двух до 17 лет, старшему из взрослых пациентов 84 года.

«21 заболевший выявлен в краевой столице. 15 случаев зафиксировано в Сочи, девять — в Белореченском районе. По пять заболевших в Северском и Тихорецком районах, четыре — в Курганинском. По три человека заболели в Анапе, Новокубанском, Красноармейском, Славянском, Крымском, Успенском, Динском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего за период пандемии, с 12 марта, на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8170 человек. Ровно семь тысяч человек уже выздоровели. Скончались 110 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 25 пациентов — 24 подключены к аппаратам ИВЛ, один находится на ЭКМО.

Добавим, что накануне было принято решение продлить режим повышенной готовности на территории края до 21 августа — в связи с ростом числа заражений.