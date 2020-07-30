Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 чуть больше, чем выздоровевших, — соответственно 110 и 101. Зарегистрирован ещё один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 30 июля (10:35 мск), в Ульяновской области официально подтверждено с начала пандемии 8995 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110.

Выздоровели 6273 человека, из них за сутки выписан 101 пациент. В настоящее время продолжают лечение 2649 пациентов с COVID-19.

Также в Ульяновской области зарегистрирован ещё один летальный исход, всего в регионе с начала пандемии скончались 73 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июля выявили 864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных достигло 102 049. Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской и Ульяновской областях — соответственно 158 и 110. Полностью выздоровели 76 982 жителя округа, или 75,43% от общего числа зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2.