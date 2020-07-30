Уфа, , 11:10 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 6711 фактов заражения этим вирусом. При этом справились с ним 5085 человек, в том числе 60 граждан в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах получают лечение 195 пациентов, а 1409 лечатся на дому.

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