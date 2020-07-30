Белгород, , 11:05 — REGNUM Ещё 39 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Данные предоставили 30 июля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе к этому часу выявили 5910 носителей коронавируса. По данным федерального штаба за сутки выписали 10 пациентов, всего выздоровевших 5528.

Отмечен один летальных исход, таким образом, в федеральной статистике учтены 47 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом. В региональном оперштабе с отмечено 50 летальных исходов.