Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 30 июля выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 647 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровели 19 134 жителя региона, таким образом, более 80,91% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны по выздоровлении 460 граждан.

По данным общероссийского оперативного штаба, 378 нижегородцев скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли двое жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Глеб Никитин говорил, что загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%. В связи со снижением загруженности коечного фонда для больных коронавирусом началась работа по переводу свободных коек в штатный режим согласно рекомендациям Минздрава России.

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