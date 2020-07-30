Москва, , 11:06 — REGNUM За минувшие 24 часа в России от COVID-19 вылечились еще 9322 пациента. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Приемное отделение мариинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Также указывается, что в результате этого общее количество вылечившихся от нового заболевания в стране выросло до 629 655.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в России было выявлено свыше 5509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число стало составлять 834 499.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 скончались 129 пациентов и потому суммарное число летальных исходов возросло до 13 802.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 678 носителей коронавируса.