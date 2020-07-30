Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Valve ужесточила политику смены региона в сервисе Steam. Об этом 29 июля сообщалось на Twitter-странице Steam Database.

https://twitter.com/SteamDB/status/1288557775279337472

Теперь для смены региона геймерам придётся совершить хотя бы одну покупку в Steam, используя способ оплаты, действительный для указанной страны. Лишь после этого пользователи получат доступ к магазину с обновлёнными региональными ценами.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Он был запущен компанией Valve в 2003 году.

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