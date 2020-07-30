Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензенской области по данным на 30 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6452 человек. За сутки выявили еще 43 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5506 человек, за сутки — 31 пациент. С момента начала наблюдения скончались 81 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июля выявили 864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 102 049 случаев.

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