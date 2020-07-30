Деревня Моглино, Псковская область, , 11:01 — REGNUM В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино». Военнослужащие обнаружили останки 45 красноармейцев. Об этом 30 июля сообщили в пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, с середины июня возле деревни Моглино проводятся поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

«Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание», — уточнили в пресс-службе.

Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Отметим, ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича. Его останки для захоронения были переданы его родственникам.

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