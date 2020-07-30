Лусака, , 11:02 — REGNUM Девятнадцать игроков и чиновников футбольного клуба премьер-лиги Замбии «Napsa Stars» заразились коронавирусом. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление представителя клуба Гвен Чипасулы.

В соответствии с заявлением, тесты 15 игроков и четырёх чиновников из «Napsa Stars» оказались положительными после рутинной проверки на наличие коронавируса.

Все заразившиеся соблюдают режим самоизоляции в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения, добавила Чипасула.

По ее словам, остальная часть команды продолжает подготовку к предстоящим матчам.

Председатель клуба Грег Чола Нсофу добавил: «Я хотел бы обратиться с призывом к нашим игрокам, болельщикам и всему футбольному сообществу придерживаться всех мер по предотвращению заражения, в том числе носить маски для лица, соблюдать социальное дистанцирование и проводить дезинфекцию рук».

В Замбии выявили уже 4481 случай заражения коронавирусом, 139 из которых — с летальным исходом.