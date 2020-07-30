Великий Новгород, , 11:01 — REGNUM В Новгородской области за сутки выявили 19 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб 30 июля.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 3729 случаев заражения. Скончался 71 человек, один из них — за последние 24 часа. Это первая подтвержденная смерть от COVID-19 с 23 июля.

Выздоровело 2482 жителя Новгородской области, из них 127 — за последние сутки.

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