Москва, , 10:56 — REGNUM Материальное благополучие человека в большей степени зависит от его собственных усилий, считает большинство жителей России (58%), показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 26% опрошенных, материальное благополучие человека зависит от внешних обстоятельств.

Уверены, что через год-два их семья будет жить значительно или немного лучше, 47% граждан. Ухудшение материального положения ждут 16%. Затруднились ответить 23%.

Опрос проведен 19−21 июня 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половину жителей России (49%) устраивает их собственная жизнь.

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