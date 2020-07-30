Грозный, , 10:56 — REGNUM В Чечне раздали 2000 жертвенных животных семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Благотворительная акция была организована по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

Денежные средства на приобретение скота были предоставлены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который на постоянной основе оказывает существенную помощь семьям погибших силовиков.

В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам масштабная благотворительная акция прошла в управлении Росгвардии по Чеченской Республике, а также его структурных подразделениях, за что начальник ведомства генерал-майор Шарип Делимханов выразил сердечную благодарность.

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