Пермь, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 июля, зафиксировано пять летальных исходов пациентов в COVID-центрах, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, четверо пациентов скончались от коронавирусной инфекции, один — от сопутствующего заболевания. С начала пандемии в регионе умерли 230 пациентов с COVID-19: 140 — от коронавирусной инфекции, а в 90 случаях причиной смерти медики называют сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 5 794 случаев заражения коронавирурсом. Оправились от болезни 4 226 пациентов.

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