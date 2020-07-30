Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии выздоровели ещё 33 пациента, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 30 июля (10:35 мск), в Чувашии официально подтверждено с начала пандемии 6694 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 41.

Выздоровели 3680 человек, из них за сутки выписались 33 пациента. В настоящее время продолжают лечение 2963 пациента с COVID-19.

Новых летальных исходов нет, всего скончался 51 пациент с коронавирусом.

29 июля на коллегии министерства здравоохранения Чувашии отмечали, что эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, показала необходимость строительства дополнительного инфекционного корпуса, отвечающего современным условиям оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе с особо опасными инфекциями.

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