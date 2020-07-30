Петрозаводск, , 10:54 — REGNUM В Республике Карели умер еще один человек, заболевший COVID-19. Он стал пятнадцатым в списке летальных исходов среди пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В монопрофильном центре в госпитале для ветеранов войны скончался петрозаводчанин 1933 года рождения. Течение заболевания у него было осложнено сопутствующими патологиями.

За последние сутки в республике выявлено 30 новых случаев за сутки, в том числе пять детей. В числе заболевших — 21 выявлен в Петрозаводске, четыре в Костомукше. Еще по одному случаю в населенных пунктах: Пряжа, Кемь, Ладва-Ветка, Надвоицы и Великая Губа.

С начала пандемии в Карелии коронавирусная инфекция была подтверждена у 2275 человек. Из них 1507 человек выписаны, 15 умерли, 753 заболевших продолжает лечение. Всего в регионе проведено 113 703 исследований, из которых 1274 — за прошедшие сутки.

В настоящий момент 825 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество увеличилось на 18 человек, еще семь человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в Карелии отмечается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 1008 человек, в том числе семь за прошедшие сутки. 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано.

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