Токио, 30 июля 2020, 10:51 — REGNUM Издательство Koei Tecmo показало первые геймплейные кадры из нового дополнения для игры Nioh 2. Об этом 30 июля сообщает «Игромания».
Дополнение называется The Tengu’s Disciple («Ученик тэнгу»), в нём геймеров ожидают: новые локации, рядовые противники, боссы, союзники, оружие, броня и техники ниндзюцу. Новый контент уже доступен в магазине PS Store.
Напомним, Nioh 2 — это ролевой экшен, разработанный японской студией Team Ninja. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
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