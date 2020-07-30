Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Петербурге подтвердили ещё 22 смерти от COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 30 июля.

Это почти вдвое больше, чем в Москве. Петербург вновь занимает первую строчку по суточной смертности среди регионов РФ.

Всего за время пандемии в городе, по официальным данным, от болезни скончалось 2 023 человека. При этом с апреля по июнь Роспотребнадзор выдал больницам почти 5 тыс. разрешений на погребение людей с COVID-19 или подозрением на него.

Добавим, число носителей коронавируса в Петербурге достигло 31 302, в России — 834 499 человек. За сутки в стране подтвердили еще 129 летальных исходов COVID-19, всего за время пандемии зафиксировали 13 802 смерти.