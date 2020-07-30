Дербент, Дагестан, , 10:54 — REGNUM Представители силовых структур республики Дагестан в настоящее время проводят обыски в администрации Дербентского района, а также в доме и.о. главы района Фуада Шихиева в связи с расследованием уголовного дела. Об этом 30 июля сообщил источник из республиканских правоохранительных органов, его слова приводит ТАСС.

По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».

При этом уточняется, что в настоящее время нет официального подтверждения данной информации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, весной прошлого года был задержан по подозрению в растрате бывший глава района Магомед Джелилов и тогда в администрации района провели обыски по делу о нарушениях закона в сфере землепользования.

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