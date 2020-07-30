Киев, , 10:51 — REGNUM Правоохранителям в Киеве удаётся установить и задержать одного из четырёх человек, сообщивших о ложном минировании. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 29 июля глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам чиновника, всех псевдоминёров можно разбить на три группы: психически больные люди, пьяные и якобы жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Крищенко отметил, что за минувшую неделю в полицию Киева поступило около 50 сообщений о подозрительных вещах и предметах. Ни один подобный случай не остался без внимания полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева арестовал на два месяца подозреваемых в организации серии взрывов в столице Украины.

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