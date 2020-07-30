Иваново, , 10:47 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные опубликованы 30 июля региональным оперативным штабом.

В 12 подтверждённых случаях заражение подтвердили при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмониями. Скончался за минувшие сутки один пациент с COVID-19, 84 человека за тот же период выписаны с выздоровлением.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6401 человека, выписаны с выздоровлением 4990 человек, скончался 91 пациент.