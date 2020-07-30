Омск, , 10:45 — REGNUM В Омской области в настоящее время фиксируется порядка ста случаев заражения коронавирусом в день, однако большинство заразившихся — бессимптомные носители, сообщил губернатор региона Александр Бурков, комментируя итоги видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённой санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В своём видеообращении, опубликованном в инстаграме, Бурков заявил, что в регионе растёт коллективный иммунитет:

«Люди сегодня приходят в лаборатории семьями, трудовыми коллективами, и мы видим, что коллективный иммунитет постепенно растёт. Но это не повод расслабляться, не повод игнорировать масочный режим и социальную дистанцию».

Губернатор также поблагодарил борющихся с коронавирусом медицинских работников и назвал их настоящими героями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в Омской области выявлено 6524 носителя коронавируса.

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