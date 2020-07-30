Москва, , 10:44 — REGNUM Первый анализ советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом 30 июля заявила член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает ТАСС.

Представители ОНК посетили Сафронова поздно вечером 29 июля. По её словам, второй тест на коронавирус будет готов сегодня, 30 июля. Если результат окажется отрицательным, то Сафронова переведут в общую камеру, отметила Меркачева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля член московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сказала, что у Ивана Сафронова заподозрили коронавирус. В результате журналиста изолировали в СИЗО.

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