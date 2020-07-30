Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Ленинградской области второй день подряд суточное число выявленных заболевших COVID-19 не превышает 40 человек. Об этому 30 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5837 заболевших, из них 4513 выздоровели, 56 умерли, еще 1268 продолжают лечение.

За последние сутки в регионе выявлено 40 новых носителей SARS-CoV-2, еще 18 человек выздоровели. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе был выявлен 40 заболевший в 28 населенных пунктах области. Самое большое число заболевших зафиксировано в городах Гатчина (8), Мурино и Кириши (3), а также в поселке Дружная Горка Гатчинского района (2).

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