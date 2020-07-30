Казань, , 10:42 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках дела о банкротстве бывшего министра финансов республики, экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина 28 сентября 2020 года рассмотрит претензии ещё одного кредитора, который сам также признан несостоятельным. Требование о включении в реестр кредиторов более 0,5 млрд рублей подала компания «Казанская сельхозтехника», которая ранее была аффилирована с ТФБ, передаёт ИА REGNUM.

С заявлением в суд обратился конкурсный управляющий «Казанской сельхозтехники» Сухроббек Басыров. Сумма претензий к Мусину составляет 518 970 191,38 рубля.

Ранее в числе акционеров компании «Казанская сельхозтехника» было ООО «Газовик», которое на 100% принадлежит ТФБ.

Напомним, бывший депутат Госсовета и экс-министр Татарии Роберт Мусин был признан банкротом по инициативе «Татфондбанка» (ТФБ), где некоторое время назад занимал пост главы правления. После процедуры реструктуризации был введён следующий этап — реализация имущества. Помимо этого, он проходит фигурантом уголовного дела и дела о банкротстве самого ТФБ. Претензии к экс-банкиру имеют сразу несколько банков, входивших в одну банковскую группу. Сумма притязаний составляет десятки миллиардов рублей. В активе Мусина и его супруги несколько компаний. Часть активов на сегодня обанкрочена.