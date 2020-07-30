Варшава, , 10:42 — REGNUM Сюжетное дополнение On the Edge для стратегической игры Frostpunk поступит в продажу уже 20 августа 2020 года. Об этом 29 июля сообщалось на официальной странице проекта в Steam.

В On the Edge игрокам предстоит наладить быт поселения, которому удалось пережить Великий Шторм. Для этого придётся исследовать новые области мира Frostpunk и налаживать поставки еды из Нового Лондона.

Напомним, Frostpunk — это игра в жанрах стратегии и градостроительного симулятора от польской студии 11 bit. Релиз на PC состоялся в апреле 2018 года.

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