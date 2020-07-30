Михайловск, Ставропольский край, , 10:44 — REGNUM Подросток со Ставрополья взял без разрешения ключи от автомобиля отца и поехал кататься с друзьями. Поездка по городу закончилась аварией, в которой пострадали четыре человека, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером в городе Михайловске. По предварительной версии, 17-летний водитель ВАЗ-2105 выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего машина столкнулась с Audi A4. По инерции ВАЗ наехал на бордюрный камень и опору линий электропередач, а иномарка — на бордюрный камень.

В результате аварии четыре пассажира отечественной легковушки с серьезными травмами доставлены в больницу: все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Среди пострадавших 14-летний и 18-летний юноши и 17-летняя и 18-летняя девушка. Самый младший пассажир находится в тяжелом состоянии.

Водитель, отцу которого принадлежит автомобиль, в ДТП не пострадал. В силу возраста водительских прав он не имеет. По факту происшествия составлен административный материал.