Тула, , 10:40 — REGNUM Три пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Тульской области, данные опубликованы 30 июля на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным федеральной статистики, за минувшие сутки на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 32 человек. За тот же период 40 пациентов выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего в Тульской области с 19 марта подтверждено 8293 случая заражения, выздоровели уже 6870 человек. Скончались за весь период 229 пациентов с подтверждённым COVID-19.