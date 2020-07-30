Волгоград, 30 июля 2020, 10:41 — REGNUM Отмены масочного режима требуют водители городского общественного транспорта в Волгограде. На это требование их сподвигла жара.
По мнению водителей, носить маски во время работы им необязательно — кабина отделена от салона защитным стеклом. Перегородка не позволит массово заразить граждан, при этом в жаркие дни в замкнутом пространстве и так трудно дышать. За несоблюдение масочного режима водителям грозят увольнением.
Поэтапное снижение ограничительных мер началось в Волгоградской области с 17 июня. При этом соблюдение масочного режима в местах общего пользования (остановочных пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точках) продолжает действовать до особого распоряжения.