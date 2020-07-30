Волгоград, , 10:41 — REGNUM Отмены масочного режима требуют водители городского общественного транспорта в Волгограде. На это требование их сподвигла жара.

По мнению водителей, носить маски во время работы им необязательно — кабина отделена от салона защитным стеклом. Перегородка не позволит массово заразить граждан, при этом в жаркие дни в замкнутом пространстве и так трудно дышать. За несоблюдение масочного режима водителям грозят увольнением.

«Это требование подвергает опасности пассажиров, так как в условиях волгоградской жары в кабине водителя температура достигает +50 градусов при температуре на улице +30, а если в Волгограде на улице под 40 градусов, то в кабине и все +60, так как стекло ещё срабатывает как линза, у водителя и без маски пот ручьём, а в маске и совсем дышать нечем. А ведь водитель должен обеспечивать безопасность пассажиров, а не задыхаться в своей и так не проветриваемой кабине», — приводит слова из обращения инициативной группы водителей издание «V1.ru».

Поэтапное снижение ограничительных мер началось в Волгоградской области с 17 июня. При этом соблюдение масочного режима в местах общего пользования (остановочных пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точках) продолжает действовать до особого распоряжения.